¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Àä¶«¤È¶¦¤Ë¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥­¤ÎÁÞÆþ¸ý¤«¤é¼è¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹õ¤¤¼§µ¤¥Æ¡¼¥×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢Ãæ¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦VHS¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®½é´ü¤ò²á¤´¤·¤¿À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥È¥é¥¦¥Þµé¤Î¸÷·Ê¡£¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥­¤Î±üÄì¤«¤é°Û²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü