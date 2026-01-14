¥³ー¥Ç¤¬¤Ê¤ó¤À¤«ÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢µ¤·Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥È¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥µ¥Þ¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¡¢40¡¦50Âå½÷À­¤ÎÅß¥³ー¥Ç¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤¡ª ¤­¤ì¤¤¤áÂç¿Í¥Ð¥é¥ó¥¹ ¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤­¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ