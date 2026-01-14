½÷Í¥¤Îµ×ÊÝÅÄËá´õ¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½¸¹çÂÎ¶²ÉÝ¾É¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÈºÇ¶á¡¢ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÊÄ½ê¡¦°Å½ê¡¦½¸¹çÂÎ¤Ê¤É¡Ö¶²ÉÝ¾É¤ò¸ì¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¹Ô¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï½¸¹çÂÎ¶²ÉÝ¾É¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¶á¡¢ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡Äº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡Ä¥À¥á¤Ê¤ó