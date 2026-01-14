ÌîºÚ¤ÎÈÎÇä»ö¶È¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¡¢¹ñ¤ËÌµÅÐÏ¿¤Ç½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï14Æü¡¢·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô¤ÎÇÀ»ºÊªÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÎÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤é3¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ï¡¢¤ª¤è¤½200¿Í¤«¤é24²¯±ß¤Û¤É¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô¤Î¼«¾Î¼«±Ä¶È¡¢ÈªÌîÇî¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤éÃË3¿Í¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤ÏÅö»þ¡¢ÇÀ»ºÊªÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥°¥ê¥¹¶å½£¡×¤Î¼ÒÄ¹¤È¼èÄùÌò¤Ç¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ50Âå¤«