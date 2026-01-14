½üÀã¶È¼Ô¤Î¿Í¼êÉÔÂ­¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¼ã¼ê¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ëµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤è¤¦¤È¡¢14Æü¡¢ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Ç¸¦½¤²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö²æ¡¹¤ÎÅß¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë½üÀãºî¶È¡£¤³¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¼ã¼ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¤Ø¤Î»ØÆ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×½üÀãµ¡³£¤Î¸¦½¤²ñ¤ÏËèÇ¯¡¢¸©¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çò»³»Ô¤ÎÆ»¤Î±Ø¡ÖÀ¥½÷¡×¤Ë¤Ï¤³¤ÎÅß¤«¤é¶ÈÌ³¤ËÅö¤¿¤ë¼ã¼ê¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤é32¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÏÎý¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼ÉÔÂ­¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÈÅß·¹¸þ¤Çµ»½Ñ·Ñ¾µ