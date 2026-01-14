¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Á¥´¥Ó¡¼¥ë¤Ï2·î6Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤¢¤ë¿·¹©¾ì¡Ö¥¨¥Á¥´¥Ó¡¼¥ëÆá¿Ü¹©¾ì¡×¤Ç¤Î½éÀ½Â¤¤È¤Ê¤ë¸ÂÄê¾úÂ¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡Ö¾Ð´é¤¬½¸¤¦µ±¤­¥Ó¡¼¥ë(THE FIRST BATCH from NASU Brewery)¡×(356±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¾Ð´é¤¬½¸¤¦µ±¤­¥Ó¡¼¥ë(THE FIRST BATCH from NASU Brewery)¡×(356±ß)Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿·³ã¸©¤Î¼òÊÆ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î2¼ï¤Î¥Û¥Ã¥×(¥Ï¥é¥¿¥¦¥Ö¥é¥ó¡¢¥Ø¥ë¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥«¡¼)¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÇþ²ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ë¡£ÆÊÌÚ¸©»º¤ÎÇþ