ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò²á¤®¤¿2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¡£³Æ¹ñ¤ÇÇ®Æ®¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿34ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡ÈÌÁ¼ç¡É¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ÌµÁÐ¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤½¤ÎÇË²õÎÏ¤È°ÂÄê´¶¤ËËá¤­¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£16Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï14¾¡2Ê¬ÌµÇÔ¡£¤È¤ê¤ï¤±¶¯ÎÏ¹¶·â¿Ø¤Î²ÐÎÏ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Çµó¤²¤¿63¥´¡¼¥ë¤ÏÆÀÅÀ¿ô2°Ì¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÎÇÜ