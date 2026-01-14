À¼Í¥¡¦½÷Í¥¤ÎÊ¿Ìî°½¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡ÖconSept2026¡§¥·¡¼¥º¥óReBORN¡×¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëconSept¤Ï¡¢26Ç¯¤Ë3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¡ÖSERI¡Á¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤¤Î¤Á2026¡×¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ò¤È¤ê¡¿²óÉü¤¹¤ë¿Í´Ö¡×¡¢¡Ö¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¢À¸¤­¤ë¡×¤Î¾å±é¤ò¹Ô¤¦¡£Ê¿Ìî¤Ï¡Ö¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¢À¸¤­¤ë¡×¡Ê4·î2Æü¡Á26Æü¡¢Åìµþ¡¦THE POCKET¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¡¢30ºÐ¤Ç¼«»à¤·¡¢»à¸å¤Ë¥Ô¥å¥ê¥Ä¥¡¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Í£°ì¤Îºî²È¡¢¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é