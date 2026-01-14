¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤Á¯¡ª³¤Á¯Ð§¡¿°ËÀª¥¨¥Ó¡¿²«¶â¥¢¥¸¡¿¤Ï¤«¤ê¤á³¤Á¯¿©Æ²KUTTA¡Ö³¤Á¯Ð§¡×1980±ß³¤±è¤¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¼¤Ò¤È¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö³¤Á¯Ð§¡×¡£¿·Á¯¤Êµû¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ê¤É¡¢³ÆÅ¹¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿Ð§¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃÏµû¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿Ð§¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÊ¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æµû¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢½Ü¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¤³¤³¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Û ¢£³¤Á¯¿©Æ²KUTTA¡Ê¤«¤¤¤»¤ó¤·¤ç¤¯¤É¤¦¤¯¤Ã¤¿¡Ë½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô