24¿ÍÁÈK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öidntt¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ë¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½êMODHAUS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢idntt¤Ï2·î11Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖFIRSTACTION¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ÚÏÃÂê¡Ûidntt¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ä¡Ö¼õ¸³¤è¤ê·ÝÇ½³èÆ°¡×´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·èÃÇidntt¤ÏºòÇ¯¡¢ºÇ½é¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öunevermet¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öyesweare¡×¤Î¹çÎ®¤Ë¤è¤ê¥°¥ë¡¼