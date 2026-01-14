2026Ç¯¤Ï60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡ÖÊº¸á¡×¤ÎÇ¯¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ë¡ÈÊº¸á¡É¤â¡¢Îñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢±¿¤ÏÂó¤±¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢1·î¤ÎµÈÆü¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¸á¡£¤·¤«¤â¡¢60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊº¸á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°È¾¤Ï¤É¤ó¤Ê±¿µ¤¤¬Í½´ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤ëÎñ¤«¤é¡¢³«±¿¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤´Íø±×¤ÎÀìÌç²È¡¦Æ£ËÜ¹¨¿Í¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÊº¤Ï±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡ØÍÛ¤Î²Ð¡Ù¡¢¸á¤â²Ð¤ÎÀ­¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÊÑ²½¡¢¤Ä¤Þ