¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï³«Ëë¤Þ¤Ç20ÆüÍ¾¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥­ー¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¶¥µ»¤ÇËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²£¼ê»Ô½Ð¿È¤Î¸þÀîºù»ÒÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤¢¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¶¥µ»¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¸þÀîÁª¼ê¡£µîÇ¯11·î¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£¥¢¥ë¥Ú¥ó¶¥µ»¤ÇËÌµþ¸ÞÎØ½Ð¾ì¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ°ì¶èÀÚ¤ê¤â¡Ä°ã¤¦¶¥µ»¤Ç¡× ²£¼ê