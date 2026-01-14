¹¾ÁÉ¾Ê¿ÍÌ±À¯ÉÜ¤Ï13Æü¡¢Æîµþ»Ô¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÄÌÃ£¤·¤¿¡Ö¹¾ÁÉ¾Ê¡ØAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡Ü¡Ù¹ÔÆ°·×²è¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¹ÔÆ°·×²è¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£¹ÔÆ°·×²è¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹¾ÁÉ¾Ê¤ÎAI»º¶Èµ¬ÌÏ¤ò1Ãû¸µ¡ÊÌó22Ãû±ß¡Ë°Ê¾å¤È¤·¡¢35Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡ÖAI¡Ü¡×¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÈ¯¿®ÃÏ¡¢»º¶È¤Î¿·µòÅÀ¡¢Í»¹ç¡¦Å¬ÍÑ¤ÎÀèÆ³Åª¥¨¥ê¥¢¤ò·úÀß¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È·ÐºÑ¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹