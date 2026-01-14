Ý¯°æÍ¥°á¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ò¥²ÌÌ¤ÇÅÐ¾ì¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÄÍÃÏÉð²í¤¬¾×·â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥É¥ê¥Õ¤ËÂçÄ©Àï ÇÏÎÏÁ´³«¡ª¾®³Ø¹»¤Ë¤â½ÐÄ¥¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿SP¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÄÍÃÏ¡£ÆÀ°Õ¤Î¥ª¥¿¥¯Ìò¤Ç¡¢FRUITS ZIPPER¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤ËÍí¤ó¤À¡£³¹³Ñ¤Î¸òÈÖ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿Ý¯°æ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢´é¤ËÂç¤­¤Ê¥Ò¥²¤ÎÍî½ñ¤­¤¬¡£¤½¤³¤òFRUITS ZIPPER¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿Ä¾