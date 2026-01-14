¡Ö¸ÄÀ­¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¡Ä¡×È¿¶ÁÂ³¡¹Æ±¤¸ÇÐÍ¥¤È2ÅÙ·ëº§¡¢¤Î¤Á¤Ë22ºÐÇ¯²¼ÃËÀ­¤ÈºÆº§¡Ä¡£62ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4·î10Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö±ê¾å¡×¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢¸ÄÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ë¥­¥ã¥¹¥È¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹­ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¡£¼Ö°Ø»Ò¤Ç¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¥Þ¥¹¥ßÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£¹­ÅÄ¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÈà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ò¡¢¹­ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¤µ¤ó