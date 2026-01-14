¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢?Äï»ÒÆþ¤ê?¤ò1¥«·î¶á¤¯Çº¤ó¤ÀËö¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡¢°éÀ®2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Î²¬ÅÄâ«°ìÏ¯¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤âÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£?Äï»ÒÆþ¤ê?¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ð¤»¤¿¤¤¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤é¿ù»³¤Ø°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Èà¤Î»þ´Ö¤ò¡£1¥«·î¶á¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È