À»ÃÏ¹ñÎ©´ÑµÒÀÊ¤Ë2Ç¯Á°±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î»ÑÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Î´ÑµÒÀÊ¤ËÂç¥Ò¥Ã¥ÈNetflix¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£Á°¡¹Âç²ñ¤ÎÂè102²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤ÎÆ£粼¤æ¤ß¤¢¤Ï¡¢X¤Ç¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ º£Ç¯¤â´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿À»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¤Î´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Î¥·