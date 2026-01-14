µ¤¾ÝÄ£¤Ï13Æü¸á¸å¡¢»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¶å½£ËÌÉô¤È¶å½£ÆîÉô¤Ë¡ÖÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌÉô¤Ï20Æü¤´¤í¤«¤é¡¢ÆîÉô¤Ï21Æü¤´¤í¤«¤é¡¢10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤Äã²¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¡Û1·î20Æü¤´¤í¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à:5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡Ý2.6¡î°Ê²¼¡Ë¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦6Æü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨