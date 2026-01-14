2026Ç¯1·î14Æü¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ¤«¤éÌó500Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÀéÂåÅÄ¤Ë½»¤à²ð¸î»Î¤Î½÷¡Ê52¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢½÷¤¬Åö»þÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ¤«¤éÌó500Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½÷¤ÏÅö»þ¡¢ÊÝ¸±ÂåÍý¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ï¤Ï2025Ç¯1