¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¸åÆ£·ÄÂÀÏº¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖD.LEAGUE¡×¤Ë¤Î¡ÖFULLCASTRAISERZ¡×¤Î´ÆÆÄ¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥ó¥µ¡¼¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÖKTR¡×¡£À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢D.LEAGUE¤Ç¤â¿Íµ¤Áª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤Ï¡Ö¹ÅÇÉ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢½¸ÃÄ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤½¤Î¿Í´ÖÀ­¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÆÀ¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¸«