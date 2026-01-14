»ñÎÁ¾ÃËÉ¼Ö ²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶É¤¬2025Ç¯¤Ëµ¯¤­¤¿²ÐºÒ¤Î½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£´ÉÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ·ï¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê59·ïÂ¿¤¤246·ï¤Ç¡¢2013Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£ ½Ð²Ð¸¶°ø¤Ç°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¿¤­²Ð¡×¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó20¡ó¤òÀê¤á¤ë49·ï¤Ç¤·¤¿¡£ ÆóÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ÈÅÅ¤äÅÅµ¤¥³ー¥É¤Ê¤É¤«¤é½Ð²Ð¤¹¤ë¡ÖÅÅµ¤²ÐºÒ¡×¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î42·ï¤Ç¤·¤¿¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä·ÈÂÓÍÑ¤Î¾®·¿ÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿