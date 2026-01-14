¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£¹¡¥£°£²¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï¤ä¤äÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ159.02¥ì¥Ù¥ë¤ÈËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹­¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢159±ßÂæ³ä¤ì¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢²¼ÃÍ¤Î·ø¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ USD/JPY159.14