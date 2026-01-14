¥¹¥Æ¥£¡¼¥°¡¦¥é¡¼¥½¥ó¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¿¥È¥¥¡¼¤Î½÷¡×¤¬¡¢±ÑSky¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸¶ºî¤Î»ý¤Ä½Å¸ü¤ÊDNA¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉñÂæ¤ò¸½Âå¤Ø¤È°Ü¤·¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤³¤½½ÅÍ×À­¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À°ÕÍßºî¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆVariety¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£