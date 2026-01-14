¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¢¥á¥³¥ß¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¸¶ÅÀ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ò¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿DC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊDCU¡Ë¤ÎÂè1ºîÌÜ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ê2025¡Ë¡Ù¡£¤½¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«24»þ´Ö¤Ç¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤â´Þ¤á¤Æ¶Ã°Û¤Î2²¯5000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç¸ø³«Á°¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤¬¡ÖBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤ÆÆüËÜºÇÂ®TV½éÊüÁ÷·èÄê¡ª