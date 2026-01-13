¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø28Æü¸å¡Ä¡Ù¡£¤½¤ÎÀµÅý¤Ê¤ëÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¤âµß¤¤¤Î¤Ê¤¤¡È¶²ÉÝ¤È¶¸µ¤¡É¤òÉÁ¤¯ºÇ¿·ºî¡Ø28Ç¯¸å¡Ä Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤¬¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢ºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂè1ºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÇÐÍ¥¡¢¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£