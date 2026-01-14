車の追い越しをめぐり互いに妨害しあって幅寄せし、事故で同乗者を死なせたか。運転していた男２人を逮捕です。危険運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、滋賀県草津市の会社員、小林史欣容疑者（６０）です。警察によりますと小林容疑者は去年９月、高島市の県道で前を走っていた乗用車を追い抜こうとしたところ前の車は譲らず、通行を妨害しようと加速して並走。互いに幅寄せし、衝突した弾みで道路脇のガードパイプに激突し