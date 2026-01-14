新春恒例の宮中行事、「歌会始の儀」が行われました。2026年のお題は「明」で、1万4000首を超える応募から選ばれた10人の歌が天皇皇后両陛下や愛子さま、秋篠宮ご夫妻、佳子さまや悠仁さまなど皇族方の前で読み上げられました。陛下は、元日の早朝、「明けの明星」を見上げ、新年の平安を祈った思いを『天空にかがやく明星眺めつつ新たなる年の平安祈る』と詠まれました。皇后さまは2025年、デフリンピックの選手たちと手話で直接