ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬¸ì¤ë²«¶â»þÂå¤ÎÀ¾Éð¡Ê13¡ËÀÐ°æ¾æÍµ¸åÊÔ¡ÊÁ°ÊÔ¡§ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢²«¶â»þÂå¤ÎÀ¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿±¦ÏÓ¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀÐ°æ¾æÍµ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ä¡ä¡ËÀ¾Éð²«¶â´ü¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÀÐÌÓ¹¨Åµ»á¤ËÊ¹¤¯ÀÐ°æ¾æÍµ»á¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤½¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢º£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë1992Ç¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢Âè£·Àï¤Î½ªÈ×¤ÇÊü¤Ã¤¿ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Î¥¬¥Ã¥Ä