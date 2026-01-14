巨人の戸郷翔征投手（２５）が１４日、母校の宮崎・聖心ウルスラ学園高のグラウンドで自主トレーニングを公開。「不安な気持ちとワクワクした気持ちが入り交じる自主トレっていうのは初めて。これでいいのかなって思うことはありますけど、そこに負けてちゃ一軍の勝負っていうのは勝てない」と来季は自分との戦いに勝つことを誓った。昨季は４年ぶりの１桁勝利となる８勝に終わり、「軸となる選手がいい成績を出さないことには