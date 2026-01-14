日本大学の厳しい環境でトレーニングに励み、１９７６年４月、２年生で全日本選手権フリースタイル９０キロ級に優勝しました。同年のモントリオール五輪の国内最終選考会が母校の栃木・足利工大付高（現・足利大付高）で行われ、自衛隊体育学校の鎌田誠に勝利。日本レスリング協会の理事会を経て正式に五輪代表に決まりました。その年は、８４年ロサンゼルス五輪フリースタイル５７キロ級で金メダルを獲得する富山英明が特待生