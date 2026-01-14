µíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¡Ö¾¾²°¡×¤Ï2025Ç¯12·î¡¢91²¯±ß¤òÅê¤¸¤Æ¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¡Ö¼ËÎë¡×¤Ê¤É¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¾¾ÉÙ»Î¿©ÉÊ¡×¤òÇã¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¾¾²°¤Ïµð³Û¤ÎÇã¼ý¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÉðÏÂÂ¿ºÈ¤µ¤ó¤¬¡¢µíÐ§³Æ¼Ò¤¬¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÇã¼ý¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹ÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡½¡½¡£É®¼Ô»£±Æ¡Ö¾¾²°¡×¿·¶¶3ÃúÌÜÅ¹ - É®¼Ô»£±Æ¢£ÃÍ¾å¤²¤«°ÂÇä¤ê¤«¡¢500±ß¤ÎÊÉ¤¬Ç÷¤ë¤â¤Ï¤ä¡ÖµíÐ§¤Ò¤È¤¹¤¸¡û¡ûÇ¯¡×¤Î»þÂå¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¤Î¤«¡©¡Ä¡Äµí