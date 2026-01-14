フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４日、千葉・船橋市の「三井不動産アイスパーク船橋」で練習を公開した。この日、初めて日本代表ジャージーに袖を通した１７歳は「やっと、これを着て実感が湧きました」と白い歯を見せた。シニアデビューの五輪シーズンでＧＰファイナル２位、全日本選手権は４位に入り初五輪切符。最大の武器である大技、トリプル