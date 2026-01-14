人気デュオ「ゆず」の北川悠仁が１４日に自身のＳＮＳを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。北川はインスタグラムで「いつも応援ありがとう。４９歳になりました。」と誕生日を迎えたことを報告。「レコーディング真っ只中でＤＲＥＳＳＣＯＤＥはできないけど、１月１４日の２１時から、インスタライブでみんなと一緒にお祝いできたら嬉しいです。」と続け、「４」と「９」の風船を手にした写真を公開した。この投稿に