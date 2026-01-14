北朝鮮北西部・新義州で建設が進む「新義州温室総合農場」について、単なる農業施設や洪水復興事業を超え、国境経済を意識した複合拠点として整備されている実態が浮かび上がった。韓国統一研究院が12日に公開したチョン・ウニ研究委員の報告書が明らかにした。同農場は、2024年夏の鴨緑江大洪水で大きな被害を受けた新義州・南新義州一帯の復旧事業として始まった。しかし報告書は、朝鮮労働党機関紙・労働新聞の報道を分析しつつ