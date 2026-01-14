Ｊ１の京都は１４日、ＦＣ東京からブラジル人ＤＦエンリケ・トレヴィザン（２８）が完全移籍で加入することを発表した。背番号は３４。１８５センチ、７８キロのトレヴィザンは母国やポルトガルのクラブをわたり歩き、２０２１年に当時J１の大分入り。２２〜２５年はＦＣ東京でプレーした。Ｊ１通算８３試合５得点。今後、メディカルチェックを経て、京都と正式契約を結ぶ。入団にあたり、「京都サンガのサポーターの皆さん