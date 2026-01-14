´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤â¹­¤¯À²¤ì¤Æ¡¢17Æü(ÅÚ)¤Þ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢16Æü(¶â)º¢¤Ï³ÆÃÏ¤Ç½ÕËÜÈÖ¤Î¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£18Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÅß¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£21Æü(¿å)¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÅìÆîÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ë¤â¡¢Àã±À¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÀè¤â´ØÅì¤ÏÏ¢Æü¤ÎÀ²Å·¤Ë16Æü(¶â)º¢¤Ïµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÍÛµ¤¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Ï¡¢´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£