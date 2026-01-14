衆議院の解散・総選挙をめぐり、高市総理はまもなく与党幹部と会談します。通常国会冒頭で衆議院を解散する意向を正式に伝える見通しです。高市総理はきょう、奈良県で韓国の李在明大統領との外交日程を終えたあと、都内で公務をこなし、いまから1時間ほど前に総理官邸へ入りました。また、さきほど日本維新の会の吉村代表も総理官邸に入っています。衆議院の解散・総選挙をめぐって、高市総理はまもなく自民党の鈴木幹事長や連立