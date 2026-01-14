被害者と加害者は親友だった。1月8日朝、東京都大田区の自宅マンションで音響会社社長・河嶋明宏さん（44）が密室状態の部屋で血まみれの遺体で見つかった事件。警視庁が殺人容疑で逮捕した同社営業部長の山中正裕容疑者（45）の母親は「二人は親友だった」と絞り出すようにつぶやいた。 〈画像〉爽やかなイケメンだった若かりし頃の山中容疑者と動物好きだった河嶋さんが投稿していたお椀をかぶったネコの写真 同じ高校で机を並