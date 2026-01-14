福岡中央署は14日、福岡市中央区荒戸2丁目付近のマンションで12日午後6時ごろ、小学生男児が見知らぬ男からエレベーター内で声をかけられ腕をつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20〜30歳くらいで身長165〜170程度。黒髪、短髪、灰色上衣、黒色ズボンを着用していたという。同署は「こわいと思ったら大声を出す。防犯ブザーを持つ。防犯アプリ『みまもっち』の防犯ブザー機能を活用するなどしま