2025年11月、酒を飲んで車を運転し新東名高速道路で男性をはねて死亡させた罪に問われている男の裁判が2026年1月14日、静岡地方裁判所沼津支部で始まり、男は起訴内容を認めました。検察側は被告が、「自身の誕生日を家族と祝う約束をしていて早く帰らなければいけない」と運転したと指摘しました。 【写真を見る】キャバクラなどで飲酒後「誕生日を家族と祝うため早く帰らなければと運転」検察指摘 新東名で男性はね死亡させた罪