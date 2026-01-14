東京ディズニーランド（ＴＤＬ、浦安市）で１４日から３月２日まで、特別イベント「ミニーのファンダーランド」が開催される。人気キャラクターに順番にスポットを当てる「ディズニー・パルパルーザ」の第５弾。パレードが１日１回行われ、ピンクの水玉柄の衣装を身にまとったミニーマウスとミッキーマウスたちが、大きなリボンをあしらった６台のフロート（乗り物）で園内を巡る。夜には、シンデレラ城にリボンや水玉などのミ