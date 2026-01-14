HOUND DOG¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÂçÍ§¹¯Ê¿¡Ê70¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸µÆü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂçÍ§¤Ï¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¦¡¦¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¼Â¤Ï°ìÅÙ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥½¥í¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1997Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë²¶¤Ë¼Â¤Ëµ¤¤µ¤¯¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­³Ú¤·¤¯ÈÖÁÈ¤ËÆþ¤ê