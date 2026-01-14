工場でエアフライヤーの組み立てを行う作業員＝2025年5月、中国・寧波市/Go Nakamura/Reuters北京（CNN）中国の2025年の貿易黒字は前年比20％増と過去最大を記録した。世界最大の製造国である中国は米国からの貿易圧力に直面しながらも、他の世界市場に向けた輸出を拡大した1年を締めくくった。中国税関総署が14日に発表した25年の貿易統計によれば、輸出から輸入を差し引いた貿易黒字は過去最高の約1兆2000億ドル（約191兆円）だ