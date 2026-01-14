ÊÆMozilla¤Ï¡¢1·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ Firefox¤Î¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖFirefox 147¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Firefox 147¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êFirefox 145¤«¤é4½µ´Ö¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Firefox 145¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î25Æü¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î146.0.1¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£146.0.1¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î½¤Àµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î½¤Àµ¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê°Â