【モデルプレス＝2026/01/14】セブン‐イレブン・ジャパンは、「豆腐スイーツバー」シリーズの新フレーバーとして、セブンカフェのコーヒー豆を使用した「セブンプレミアム 豆腐スイーツバー カフェラテ」を、1月20日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆「豆腐スイーツバー」の新フレーバーは“食べるカフェラテ”2024年3月の登場