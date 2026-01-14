ポスティングでメジャー移籍を目指していた日本人三選手の契約がまとまった。彼らはなぜその金額になったのか。なぜその球団を選んだのか。＊＊＊【レア写真】まるで別人…今よりずっと痩せていた中学時代の村上宗隆下馬評を25％下回り……ヤクルトの村上宗隆内野手（25）はシカゴ・ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）で契約を結んだ。もっとも、現地の下馬評（「MLBトレードルーマーズ」による。以下同）