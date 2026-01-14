バスケットボールの新規リーグ「プロジェクトＢ」は１３日、２０２６〜２７年シーズンの開催地に東京が決まったことを発表した。２７年３月２６日〜４月４日にトヨタアリーナ東京で男女トーナメントを開催し、世界トップクラスの選手たちが集結する。プロジェクトＢ日本代表の三井恵介氏はリリースを通じて、「日本のパートナーと共に、プロジェクトＢを東京で開催できることを光栄に思います。東京は、グローバルな文化、イノ