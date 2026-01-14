【新華社長治1月14日】中国山西省長治市平順県の通天峡風景区で、最近の冷え込みの影響により、滝の水が凍結して「氷瀑（ひょうばく）」が出現した。大小さまざまな形のつららが岩壁一面に連なり、玉彫のような景観をつくり出している。氷柱の間を縫うように流れる渓流や滝が、氷雪に覆われた景観に動きを添えている。冬本番を迎えた通天峡風景区では、氷雪観光シーズンが到来した。地元では自然資源を生かした氷雪観光プログ