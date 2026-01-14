¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥é¥·¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Á¥é¥·¤«¤é¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¾¥íÌÜ¥Ç¡¼¤â³«ºÅ¡ª14Æü¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤¬Â·¤¦¥¾¥íÌÜ¥Ç¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£ ¡Ú14Æü¸Â¤ê¡Û¥È¥Þ¥È¡Ê¾®È¢¡Ë1È¢ÀÇÈ´333±ß¡ÊÀÇ¹þ359±ß¡ËÌ£¤ÎÁÇ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥óÀÇÈ´666±ß¡ÊÀÇ¹þ719±ß¡Ë¹ñÆâ»º¼ã¤É¤ê¤â¤âÆù100gÀÇÈ´77±ß¡ÊÀÇ¹þ83±ß¡ËÃæ¹ñ»º¤¦¤Ê¤®Ä¹¾Æ¡ÊÂç¡Ë¿¿¶õ1ÈøÀÇÈ´888