東宝がこの日の取引終了後、第３四半期累計（３～１１月）連結決算を発表しており、売上高２８１３億６６００万円（前年同期比２０．２％増）、営業利益６００億９２００万円（同１３．８％増）、純利益４６５億８７００万円（同３６．５％増）となった。会社側によると計画を大きく上振れて進捗しており、これを受けて期末配当予想を４２円５０銭から６２円５０銭へ引き上げ、年間配当予想を１０５円（前期８５円）とした